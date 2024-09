Golf | Matteo Manassero ritorno nella top 100 mondiale E McIlroy lo elogia | La sua è una storia da raccontare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024)è tornato tra i primi 100 del ranking, il celebre OWGR. Dopo il quarto posto al BMW PGA Championship di Wentworth è ufficiale il suo rientro nel gotha delglobale, con una posizione che è oggi la numero 86. Non più solo numero 1 d’Italia, ma anche uomo che va di corsa a riprendersi le vette che aveva toccato quando il suo nome era sulla bocca di tutti. Tutto prima del calo, poi della sostanziale sparizione dall’alto livello. Chi riassume meglio di tutti la sua parabola è un uomo che lo conosce bene per aver vissuto quegli anni in cuiera la luce più nuova e brillante deldel futuro. Il nome garantisce, ed è quello di Rory: “La sua è unada. Essere così giovane e allo stesso tempo così fenomeno, poi perdere la bussola e finire sull’Alps Tour, quindi con forza e carattere tornare tra i grandi.