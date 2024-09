Festa della Protezione civile regionale Encomi solenni ad oltre 2500 volontari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)2.500 ihanno ricevuto ieri mattina in piazza del Popolo uno solenne. L’occasione è stata la tradizionale Giornata delato diRegione Marche. Una giornata quest’anno celebrata a Pesaro e dedicata all’impegno di tutti coloro che si prodigarono durante l’alluvione a Cantiano e dintorni del 15 settembre 2022. Sono stati ringraziati ianche per il lavoro svolto nei territori colpiti dal maltempo nell’ultima settimana, per il quale verrà riconosciuto lo stato di emergenza. "La Giornata delato rappresenta un momento fondamentale per ribadire il ruolo centrale deinel sistema didelle Marche, che ogni giorno lavorano con grande professionalità e passione al serviziocomunità - ha detto l’assessore allaStefano Aguzzi-.