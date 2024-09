Famiglia non attenta tutto sotto i loro occhi | l' analisi di Bruzzone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) La vicenda di Chiara Petrolini, la 21enne di Traversetolo (Parma) madre dei due neonati trovati sepolti nel giardino della villetta in cui abita con i genitori, è ancora tutta da chiarire. La ragazza, accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere, dovrà spiegare quanto accaduto durante l'interrogatorio di garanzia fissato per giovedì 26 settembre. A partire dalle due gravidanze che, a quanto pare, sono state nascoste a tutti. Genitori e fidanzato inclusi. E proprio del presunto mancato coinvolgimento dellasi è discusso a Zona bianca, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi. Roberta, che in questi giorni è intervenuta spesso sul caso, ha espresso la sua opinione al riguardo.