Di chi è la colpa? Annalisa Bruchi riparte bene | su Rai 3 la più scomoda delle domande per il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (ReStart) Emila Romagna e Marche si ritrovano sommerse, di chi è la? Con questa domanda venerdì mattinadà il la al suo Re Start, diventato striscia quotidiana su Rai 3 dopo aver rodato per diversi anni in seconda serata su Rai 2. Sarà, come dice il Pd, che fare critiche alla gestione non proprio impeccabile dei problemiregioni alluvionate è sciacallaggio, ma trattandosi dell'ennesima catastrofe, sembra che al pubblico capire come sia stata possibile una simile situazione interessi eccome. «I “mai più” li sentiamo da anni», afferma la conduttrice. Ma siamo al punto di prima e il modello di svilupporegioni rosse mostra tutti i suoi limiti e forse adombra qualche incoerenza tipica di chi predicae razzola un po' male.