Cunego | Evenepoel deve tentare un’azione di forza contro Pogacar Tiberi ha la stoffa giusta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Damiano, veronese classe 1981, soprannominato il “Piccolo Principe”, nel corso della sua carriera è stato capace di conquistare oltre 50 corse tra i professionisti, tra cui il Giro d’Italia. A brevesi laureerà in Scienze Motorie ed in contemporanea lavora al Cycling Lab di Mendrisio, maggiormente con gli amatori. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente dopo la cronometro iridata che ha visto trionfare il fiammingo Remco. Ganna era in dubbio se partecipare al Mondiale, alla fine l’oro è sfuggito per soli 7 secondi. Quanto è difficile venire battuti da un fenomeno come? “ultimamente ha fatto delle gran belle prove e quindi era il grande favorito. Ganna ha corso bene, ma Remco è stato più forte. Sicuramente c’è un po’ di rammarico, ma questo è lo sport”.