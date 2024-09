Brennero | dietro le quinte della serie con Elena Radonicich e il regista Giuseppe Bonito

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il dualismo culturale, l'estetica nordeuropea, la passione per il crime. Ile la protagonistaRai raccontano i segreti del Mostro di Bolzano. Un killer tanto inventato da sembrare vero., la nuova fiction Rai, ha vissuto un buon passaparola in questa prima settimana di programmazione su Rai1 (è già disponibile interamente su RaiPlay e in onda ogni lunedì in prima serata con una nuova puntata). Questo, grazie soprattutto alla forzanarrazione nel presentare un crime che non racconta una storia vera ma che potrebbe tranquillamente esserlo. Abbiamo chiacchierato con una dei due protagonisti,, e uno dei due registi,, a testimoniare il dualismo al centrostoria. Una storia quasi vera "Si tratta di un privilegio approcciarsi ad un progetto come questo" dice