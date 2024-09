Ancona si prepara a ricevere ad ospitare il G7 Salute

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 23 settembre 2024) È in agenda dal 9 all’11 ottobre il G7sia riceverlo sia sul fronte dell’accoglienza che della sicurezza perle numerose delegazioni estere che accompagneranno i 7 Grandi della Terra. In stretto contatto e collaborazione con la Prefettura e la Questura, l’Amministrazione comunale sta disponendo, limitatamente a quei giorni, alcune importanti chiusure degli esercizi commerciali e della viabilità e ha avviato la delicata opera di allestimento dei dispositivi di massima sicurezza. Limitazioni per garantire massimi livelli di controllo sono già previste in particolare il 10 ottobre, durante un evento G7 al teatro delle Muse. La zona di massima sicurezza il 10 ottobre si estenderà da piazza Cavour (esclusa) a piazza Kennedy.