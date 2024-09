Ancelotti | Il Real non ha una sola identità di gioco forse per questo dicono che giochiamo male

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Carlo, tecnico delMadrid, in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro l’Alaves.: «IlMadrid non ha unadi» Come sta Bellingham? «La spalla è la stessa dell’anno scorso. Ha recuperato, ma deve proteggersi per stare più sicuro. Può giocare e giocherà». Dei 18 gol fatti finora, 17 sono statiizzati nel secondo tempo «Ne abbiamo parlato prima della partita contro l’Espanyol. Abbiamo dovuto mettere più intensità, le squadre spesso nel secondo tempo sono più stanche e si trovano più spazi». Come è possibile che una squadra che “gioca così” non perda da 38 giornate? «Non posso spiegartelo io per me non. La cosa più sorprendente è che ilMadrid, in questi anni, non ha avuto una. Il fatto che non abbiamo un’chiara può far pensare che quindi non abbiamo un vero tipo di