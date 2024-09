Abete rieletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 23 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Giancarloè statoottenendo l’unanimità dai 91votanti presenti all’assemblea elettiva svoltasi presso l’HiltonRome Airport di Fiumicino. Per, che era l’unico candidato,si tratta del secondo mandato consecutivo. “Abbiamo la necessità che la politica ci aiuti, non che invada il campo dello sport – le sue parole – Qualche tentativo che è emerso è stato respinto al mittente con perdite, ci sono state situazioni che hanno testimoniato la forza delle società”.ha ribadito che “l’autonomia è un valore assoluto. Dobbiamo approcciare il mondo delle istituzioni con rispetto e riconoscimento del ruolo, ma anche del nostro ruolo, che è di persone libere, interessate a dare una soluzione ai problemi per il mondo che rappresentano”.