VIDEO – Juventus-Napoli 0-0 Serie A | gli highlights della partita

(Di domenica 22 settembre 2024)è finita con il risultato di 0-0. Deludenteall’Allianz Stadium, dove domina l’equilibrio e la noia durante il corsogara. MOMENTI SALIENTI – Lae ilnon vanno oltre lo 0-0 all’Allianz Stadium.noiosa, povera di occasioni e di momenti salienti. La squadra di Thiago Motta si ferma per la terza volta consecutiva sul risultato di parità e con il medesimo esito. 0 gol segnati, ma anche 0 gol subiti soprattutto grazie ad un super Michele Di Gregorio. Oggi l’ex Inter e Monza è risultato decisivo nell’occasione più nitida del match con una parata di istinto puro sul colpo di testa fortuito di Bremer verso la propria porta. Mancano sussulti in un pomeriggio in cui è prevalso solamente l’equilibrio tra le due squadre.