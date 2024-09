Vi ricordate della drammatica scomparsa del giovanissimo Nicholas Green? Grazie a lui viviamo in un modo migliore

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 22 settembre 2024) Trent’anni fa la morte di. Oggi,a lui,in un mondo (in un’Italia) leggermente: ecco perché. Il 2023 segna un anno record per le donazioni di organi in Italia, con un totale di quattromila trapianti. Nonostante questo traguardo, la lista d’attesa per chi necessita di un cuore o un polmone rimane estremamente lunga. Ma se oggi comunque i dati sono in costante crescita, il merito è di un piccolo che nel nostro Paese perse la vita.? La sua storia, e la decisionesua famiglia di donare gli organi, scossero l’Italia intera, diventando simbolo del dono più grande. Il piccoloè rimasto nel cuore di tutti i noi – Foto Ansa – notizie.comè così diventato un nome familiare in Italia, dove scuole, giardini pubblici e strade sono stati intitolati in suo onore.