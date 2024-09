Urbanistica Milano in stallo | affitti alle stelle e inchieste sui cantieri Alla Statale nasce un laboratorio ad hoc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)– Emergenza abitativa, gentrificazione,su contravvenzioni edilizie che hanno bloccatoe - sullo sfondo - un Piano di governo del territorio da ridisegnare. È in questo quadro cheil “sul diritto delle Costruzioni” dell’Università, con un primo focus sulla città e sull’etica delle costruzioni per la creazione di valore pubblico, che unisce di fatto le due sfide aperte: evitare la fuga di studenti e fuorisede per effetto diche continuano a impennare e rigenerare la città partendo dall’impatto sociale dei progetti e da regole chiare.