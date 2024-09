Tiberi vince il Giro del Lussemburgo 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 settembre- Deldi, gara non proprio di primissimo piano, si è già parlato tanto per diversi motivi più o meno legati agli aspetti sportivi: dalla rinascita di Mathieu Van Der Poel, che ha interrotto un digiuno di vittorie lungo oltre 5 mesi, alla squalifica di Davide Formolo per aver assunto la posizione 'supertruck' in discesa dopo aver condotto una lunga fuga con Mauri Vansevenant, poi vincitore della frazione. Poi c'è l'epilogo totale, che premia Antonionel giorno della vittoria parziale di David Gaudu, che sale così sul terzo gradino del podio. I dettagli Torna così a sorridere il laziale dopo il prematuro ritiro dalla Vuelta, lasciata in maglia bianca nella tappa 9 a causa di un colpo di calore.