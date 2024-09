Serie B i risultati della 6ª giornata | lo Spezia non si ferma il Bari manda il Frosinone all’inferno | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Sono andate in archivio altre 3 partite6ªdel campionato diB. Continua il momento entusiasmante dello, in grado di vincere anche contro la Carrarese in una partita che ha regalato spettacolo, emozioni e gol. Il grande protagonista è stato Francesco Pio Esposito, autore di una doppietta. Ilsbanca il campo della squadra di Vivarini. La gara si è conclusa sul risultato di 0-3 grazie ai gol realizzati da Maita, Dorval, Favilli. Il Mantova vince in pieno recupero contro il Citta: decisivo un gol di Mancuso.