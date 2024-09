Se li incontri a piedi che si fa? Parla coi lupi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "È fondamentale continuare ad informare i cittadini sulle norme da adottare con i". Arriva forte e chiaro l’invito del sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti a non abbassare la guardia La presenza deinonm rappresenta un pericolo per l’uomo, ma spesso può mettere a rischio l’incolumità degli animali domestici. "Il fatto che la gente sia informata sulle buone pratiche per la convivenza con il lupo è di vitale importanza in un contesto normativo che non consente la ricollocazione di questi animali in altre aree", spiega Sacchetti. Proprio questa settimana il Comune, assieme agli esperti, ha tenuto treper informare i cittadini sul comportamento da adottare in caso di presenza degli animali. Sono state oltre 120 le persone provenienti da Canonica, San Vito e Sant’Ermete, che hanno partecipato, segnale che il tema è cogente erne diventa necessario.