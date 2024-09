NASCAR Kyle Larson domina Bristol Eliminati dai Playoffs Gibbs Burton Keselowski e Truex

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)ha letteralmenteto la tappa didellaCup Series, primaon Race dei2024. Il californiano torna a festeggiare con la Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports dopo una prova perfetta, controllata sin dalle prime fasi con una relativa scioltezza. 28ma affermazione in carriera per l’americano, la quinta della stagione da febbraio ad oggi. L’ex campione, dopo una difficile prestazione tra Atlanta e Watkins Glen, passa quindi il turno senza particolari problemi in una giornata che ha sancito l’eliminazione dall’ipotetico titolo da parte di Ty(JoeRacing Toyota #54), Brad(RFK Racing Ford #6), Harrison(Wood Brothers Racing Ford #21) e MartinJr (JoeRacing Toyota #19).