MOVIOLA – Inter-Milan Sommer rischia su Abraham | prima palla e poi gamba niente rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Episodio daad inizio secondo tempo di, derby valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il portiere nerazzurro, Yan, sbaglia lo stop e si allunga laa quel punto per evitare chegli rubi laviene in scivolata eprende lae poi travolge l’attaccante rossonero. Per l’arbitro Mariani non c’è nessun dubbio, non è calcio di. Dal Var fanno un check e confermano la decisione del campo:tantissimo, maprende lae poi nello slancio dell’vento prende anche Tammysue poiSportFace.