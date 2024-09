Mondiali ciclismo 2024 Filippo Ganna | Dispiaciuto per l’oro perso ma sono stato sconfitto da un fuoriclasse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Seconda medaglia d’argento in due anni ai, bis al secondo posto dopo la piazza d’onore conquistata alle Olimpiadi di Parigiè sempre sul podio nelle cronometro che contano e questo deve rendere fiero il piemontese ed anche i suoi tifosi. Nella prova contro il tempo iridata in Svizzera il fenomeno della Ineos Grenadiers, nonostante i dubbi della vigilia, ha fatto sognare il pubblico tricolore, arrendendosi solo ad un Remco Evenepoel mostruoso e chiudendo a sette secondi dal belga, un’inerzia dopo 46.1 chilometri. C’è però gioia nelle sue parole dopo il traguardo: “di averper soli sette secondi, c’è da dire chenon da un outsider, ma da uncome Remco.venuto a questo Mondiale per rimettermi in gioco e credo di aver onorato al meglio la maglia”.