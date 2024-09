Marzeno il progetto c’è già Il sindaco Isola | Ma servono fondi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Il nucleo della polemica furibonda fra il governo e gli amministratori locali circa le presunte risorse non spese ruota intorno a due parole chiave – i "finanziamenti", cioè imessi a disposizione dallo Stato centrale, e la "rendicontazione", vale a dire il sunto finale che Regioni e Comuni redigono al termine dei lavori pubblici eseguiti – e sull’ingenua convinzione che i cittadini non conoscano la differenza fra i due concetti, non capiscano che per sistemare una frana lunga mezzo chilometro occorrono un bando, l’affidamento degli interventi, e infine il lavoro di braccia, gru e ruspe. La sindaca di Russi Valentina Palli è furente: "Siamo qui a sottrarre tempo al nostro lavoro per replicare alle dichiarazioni mendaci del ministro alla Protezione civile.