LIVE Musetti-Mannarino 6-2 5-6 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | volata nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Risposta anticipata di rovescio, il back didiagonale finisce largo, et voilà: set point. 30-30 Rallenta, infilato dal rovescio da sopra di. 30-15 Risposta di rovescio in tuffo stretta del francese. 30-0 In rete la risposta aggressiva di rovescio di. Sulla seconda. 15-0 Partiamo con una prima vincente! 5-6 Servizio e rovescio appoggiato. 40-15 Non riesce il miracolo con il passante rientrante di dritto all’azzurro, altro serve&volley ben giocato da. 30-15 Bene con il passante di rovescio nei piedie poi il comodo dritto. 30-0 Servizio slice e comoda volèe. 15-0 Si ferma sul nastro il dritto lungoriga di. 5-5 Servizio e dritto, boccata d’ossigeno. 40-0 Mostruosa sbracciata di rovescio diagonale, vincente. 30-0 Non risponde di dritto