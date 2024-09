Liga 2024 25 il Barcellona travolge il Villarreal ma perde Ter Stegen | finisce 5-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilbatte il5-1 nella sesta giornata di/2025 e si conferma in vetta alla classifica a punteggio pieno con 18 punti. L’unica nota stonata della serata per i blaugrana è l’infortunio al ginocchio di Ter, costretto ad uscire in barella nel finale del primo tempo, lasciando il posto a Pena. Si teme un lungo stop per il portiere, che ha salvato il risultato in più occasioni nei primi 45?. Dopo un gol annullato a Pino all’8?, si scatena Lewandowski, autore di una doppietta tra il 20? e il 35?. Al 38? Perez accorcia le distanze, mentre al 50? c’è un altro gol annullato ai padroni di casa. Al 58? Torre firma la rete del 3-1 su assist di Pedri, mentre al 66? Lewandowski sbaglia il rigore del 4-1. La goleada delè comunque dietro l’angolo. Al 75? arriva la rete di Raphinha, che all’83’ realizza anche il definitivo 5-1.