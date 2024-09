Laura Pausini riceve una nuova nomination ai Latin Grammy Awards 2024

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 22 settembre 2024)ha ottenuto una prestigiosaalla 25ª edizione dei, che si terrà il 14 novembreal Kaseya Center di Miami. La cantante italiana è stata candidata nella categoria “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional” grazie al suo ultimo album *Anime Parallele* (in versione spagnola Almas Paralelas). Questo riconoscimento si aggiunge al suo lungo elenco di successi, confermando ancora una volta la sua influenza sulla scena musicale internazionale. Tra i protagonisti delle, spicca anche Julio Reyes Copello, candidato come “Productor del Año”, per aver prodotto la traccia “Vale la pena” all’interno dell’album di. Aggiornamento ore 9non èai, avendo già ricevuto numerosi riconoscimenti durante la sua carriera.