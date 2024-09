L’analisi del tecnico | Tanti errori dopo l’intervallo Bravi a rialzarci e adesso l’Olimpia Banchi tiene stretto il primo tempo | Stiamo costruendo un’identità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Bastone e carota. Lucaè soddisfatto per i primi 20’, mentre non lesina critica per come è stato affrontato il secondo. "E’ stata una partita – spiega il– che ci ha riservato un terzo quarto nel quale abbiamo avuto difficoltà a frenare l’impeto dei nostri avversari. Siamo ancora alla ricerca di identità e personalità di squadra che ci permetta di tollerare certi passaggi a vuoto. È altrettanto vero però che è promettente come siamo riusciti a tenere a freno Napoli nell’ultimo quarto. Al, conoscendo i nostri avversari, ho detto alla squadra che sarebbe stato prevedibile un loro ritorno. Nelabbiamo sempre costruito tiri ad alta percentuale, nel terzo quarto abbiamo perso palloni e concesso contropiedi e rimbalzi in attacco". Resta la maturità con cui la V nera ha affrontato l’ultima parte.