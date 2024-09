La rincorsa dell’allenatore Palladino calma e gesso | Gudmundsson è pronto Voglio una grande gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Lae la serenità Raffaelenon le ha mai perse. Sa bene però che di tempo da perdere non ce n’è più. Con la sua Fiorentina adesso bisogna cominciare a correre in campionato. Alla vigilia il tecnico ha predicato fiducia. "Arriviamo alla partita dopo una settimana importante, siamo stati insieme e questo lavoro equivale quasi a un mese di allenamenti. I ragazzi si stanno conoscendo, hanno lavorato su tanti aspetti e sulla cura dei dettagli. Ci sono stati input positivi, ho visto miglioramenti da parte di tutti, siamo pronti". Tra il dire il fare c’è però di mezzo la Lazio, che storicamente al ‘Franchi’ ha sempre dato battaglia. "Affrontiamo una squadra in salute, viene da un risultato positivo ed è allenata da mister Baroni che conosco e stimo. E’ una squadra che sicuramente ha delle individualità davanti, è pericolosa anche se può concedere dietro.