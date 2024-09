La partita che volevo | sporca combattuta vinta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Vittoria doveva essere e vittoria è stata, pure netta ma pagata cara per gli infortuni di Battistella, Pedro Mendes e Di Pardo. Inconvenienti che preoccupano un po’ Pierpaolo Bisoli. "Dopo un quarto d’ora in due mi hanno chiesto di essere sostituiti. Pedro aveva preso una botta al ginocchio sinistro, Battistella al destro, entrambi volevano uscire, ho detto loro che era troppo presto, che dovevano tenere botta fino alla fine del primo tempo. Battistella l’ho sostituito prima perché già in passato si era infortunato al ginocchio e si era impaurito. Di Pardo ha avuto un allungamento al flessore, temeva di farsi male e mi ha chiesto di non rientrare nella ripresa. E venerdì nella rifinitura avevamo perso Gerli per una fitta al flessore destro. Ma abbiamo dei ragazzi bravi, hanno giocato diversi giovani e lo hanno fatto tutti bene.