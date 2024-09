Imane Khelif a Milano dalle Olimpiadi alla Fashion Week

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) –dal ringpasserella. La pugile algerina, oro alledi Parigi 2024, sbarca ae pubblica un video che la ritrae in piazza San Marco, zona Brera: "Ciamo", scrive abbinando la storiacanzone dei Ricchi e Poveri, 'Sarà perché ti amo'. T-shirt bianca, camicia di lino e cappellino in testa, l'atleta sorride e manda un baciosua community. Secondo i rumors circolati tra gli addetti ai lavoripotrebbe essere aper partecipare, come ospite, a qualche sfilata della. Nel luglio scorso, durante i Giochi,era finita nella bufera mediatica dopo il ritiro dal ring della pugile italiana Angela Carini.