Il pasticcio di Donald Trump nel Carolina del Nord e Harris avanza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Sabatoè tornato per un comizio elettorale nello Stato deldel, dove l’ex presidente si sta confrontando con unche lui stesso ha creato in questo stato cruciale per la campagna. Il candidato repubblicano a governatore, Mark Robinson, cheha ripetutamente paragonato a Martin Luther King Jr., ha rifiutato di ritirarsi dalla corsa entro la scadenza di giovedì, ignorando le richieste in tal senso della NAACP, dei comitati editoriali dei quotidiani delladele di alcuni repubblicani del Congresso. Tutto è raccontato in un rapporto della CNN che descrive in dettaglio la sua storia di commenti sulla bacheca di un sito porno.