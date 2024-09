I Cesaroni scivola in avanti per mille motivi Non aggiungo altro Cause di forza maggiore Importanti | parla Claudio Amendola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) La settima stagione de Iè in bilico. In pochi mesi si è passati dal “forse si fa”, “certo che si fa” ad un inaspettato “fermi tutti”. Piccolo passo indietro, alla scorsa estate, con l’annuncio in pompa magna dial BCT Festival di Benevento: “In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura”. Dopo anni di attesa e rumors infondati, il colpo di scena aveva bruciato l’annuncio ufficiale che sarebbe arrivato da lì a pochi giorni, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025. Il risultato? Fan in deliquio e tentativi maldestri degli addetti ai lavori di lavori di costruire un fanta cast. Quasi impossibile il ritorno di Elena Sofia Ricci, del tutto impossibile quello di Alessandra Mastronardi, categorica con il suo ‘no grazie’: “Non prenderei parte a un eventuale ritorno dei”.