Fedez il nuovo brano Allucinazione collettiva è in vetta alle classifiche

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilpiù personale e intimo della carriera di, dal titolo, debutta ina sole 24 ore dalla sua pubblicazione Con(Warner Music Italy), pubblicato nella notte del 21 settembre,ha raggiunto oggi la posizione numero 1 dei brani più ascoltati in Italia su Spotify, oltre alla posizione n.1 nelle tendenze YouTube, volando al vertice della chart dei video più visti in Italia. Il, annunciato il giorno stesso della sua pubblicazione, rappresenta un capitolo particolare per il rapper, che ha spezzato del tutto le aspettative costruite attorno agli eventi accaduti nella scena urban negli ultimi giorni, sorprendendo il proprio pubblico con un singolo personale.