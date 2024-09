Esposito e Colombo nuova coppia d’assi Gli attaccanti azzurri segnano e convincono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) di Simone Cionipiùuguale 5 gol e 2 assist tra coppa e campionato, in pratica insieme hanno contribuito a 7 dei 9 gol segnati finora dall’Empoli. Non c’è che dire, la società ha azzeccato in pieno la suadi. Entrambi 22enni, hanno avuto un grande impatto con larealtà, non solo in termini di realizzazione ma anche, e soprattutto, per la capacità di sacrificarsi e di giocare con e per la squadra. Intercambiabili nel ruolo, come hanno dimostrato a Cagliari, ad entrambi non difettano infatti corsa e voglia di lottare, senza perdere le proprie attitudini offensive: alla Unipol Domus, per esempio,è stato il giocatore dell’Empoli a giocare più palloni e il secondo dietro al solito Henderson per chilometri percorsi.