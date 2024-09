De Amicis si è fermato a Maleo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) A, nel Lodigiano, abbracci, sorrisi e anche qualche lacrima hanno fatto da sfondo a una cena in cui erano presenti la maestra delle elementari Franca Pesenti e i suoi ex allievi. Si sono dati appuntamento a più di quarant’anni dall’ultima volta che si erano visti: dietro la cattedra seria e impettita lei; col grembiule seduti ai banchi, loro. La maestra Franca oggi 84enne aveva in testa le facce di bambini e bambine di prima elementare, correva l’anno scolastico 1979-1980 – l’Italia del terremoto in Irpinia, delle Br e della strage di Bologna – e si è ritrovata seduta attorno a un tavolo con “ragazzi” oggi fra i 40 e i 50 anni. Possiamo solo immaginare l’emozione. A Milano, un uomo residente nell’hinterland raccoglie da terra un portafogli con all’interno 1.300 euro e lo consegna alla polizia locale.