Crolla ponte sull’autostrada in Italia | traffico paralizzato VIDEO

(Di domenica 22 settembre 2024) Autostrada A1,durante i lavori di demolizione:bloccato a Torrenova. Un vecchio cavalcavia sulla D19, Diramazione Roma Sud dell’autostrada A1 Milano-Napoli, che doveva essere demolito, èto accidentalmente, bloccando completamente l’autostrada. Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera” da sabato sera, il tratto tra Torrenova e l’allacciamento con il Grande Raccordo Anulare (GRA) è stato chiuso in entrambe le direzioni per lavori di competenza Anas, legati al rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata, tra cui la demolizione del cavalcavia di svincolo di Torrenova. Tuttavia, poco dopo l’una di notte, l’impalcato del cavalcavia in fase di demolizione ha ceduto, cadendo sulla carreggiata sottostante, che fortunatamente era già interdetta alla circolazione.