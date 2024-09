Centro e destra per salvare i conti della Francia La scommessa di Macron

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo mesi di stallo politico a seguito delle elezioni anticipate di luglio che hanno portato impasse in Parlamento, nasce il governo Barnier, di fatto un esecutivo di stampo conservatore composto da 39 ministri. Il campo presidenzialeiano e i repubblicani si accordano per una equa divisione tra Renaissance e il partito di. Solo Didier Migaud, alla giustizia, appare come una figura di stampo socialdemocratico. Sette le figure del governo Attal che sono state riconfermate dall’ex commissario europeo, nonostante la sconfitta delle forzeiane alle elezioni legislative. Alcuni nomi notipolitica francese che sperano in un esecutivo di corto respiro non hanno dato la disponibilità ad entrare nel governo, mentre l’inner circle dell’Eliseo ha imboccato l’unica strada percorribile.