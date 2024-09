Beko e Cartiere cresce la preoccupazione per i tagli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Dopo la grande giornata di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo, non c’è ancora nessuna convocazione per discutere sul piano industriale". In pressing la Fiom Cgil dopo l’incontro in Regione di venerdì con il presidente del Consiglio Dino Latini. Sui possibili esuberi, crescono le preoccupazioni e c’è attesa per il tavolo che si terrà giovedì alla presenza dell’assessore regionale Stefano Aguzzi e del sindaco Daniela Ghergo. "Alla multinazionale – evidenzia Pierpaolo Pullini per la Fiom - chiediamo di investire sull’Italia che deve avere un ruolo centrale nelle strategie industriale dell’azienda, valorizzando professionalità e competenze. Al governo chiediamo di mantenere le promesse fatte. nessuna chiusura e nessun licenziamento grazie alla Golden power messa in campo: questo è l’impegno che si sono presi e che devono mantenere.