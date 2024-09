Vittorio Sgarbi sequestrate 41 opere di Baldessari a Rovereto | Sono false

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Non c’è pace per. Tutta colpa delle innumerevoli mostre che il critico d’arte organizza in Italia. Mentre cerca di spostare da Roma a Torino il processo per evasione fiscale per l’acquisto di un quadro, nel frattempo a Imperia finisce a giudizio per esportazione illecita did’arte, udienza fissata a febbraio. A Macerata invece è vicina alla chiusura l’indagine sul famigerato “Manetti con candela”. L’ultima tegola per l’ex sottosegretario alla Cultura arriva da, dove 41su 70, esposte nella mostra sul futurista Roberto Iras, realizzata al Museo Civico e da lui curata,stateperché probabilmente