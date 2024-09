Teresa Langella e il dramma degli abusi dal chirurgo | Le visite non si fermavano solo al seno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Ospite di Verissimo, nel marzo 2023, l’ex tronistaaveva raccontato l’incubo vissuto nel 2018 quando aveva deciso di sottoporsi a un intervento al. “La prima operazione non è andata bene, ho avuto delle complicazioni nel decorso post-operatorio. Ho deciso quindi di fare un secondo intervento, sempre con lo stesso medico. Mi fidavo di lui, era professionale all’inizio”, aveva raccontatoa Silvia Toffanin. Poi l’inizio delle molestie durante lee la decisione di denunciare il medico. “Il dottore diceva che per privacy era meglio che mia madre restasse fuori dallo studio. Ecco non scendo nei dettagli ma succedeva che lenon sial, lui era dell’idea che anche altre parti del corpo fossero collegate al”. “Quando tu sei andata a Uomini e Donne ti portavi dentro questo?”, le ha chiesto la conduttrice. “Esatto.