Studenti senza insegnanti La preside taglia l’orario In strada 500 ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Mancano docenti, le scuole chiudono prima e 500 bambini si ritrovano in. Ladell’istituto comprensivo statale di Olginate ha dovuto decretare per ieri e l’altro ieri la fine delle lezioni con due ore di anticipo per il mezzo migliaia di alunni delle elementari di Olginate, Garlate e Valgreghentino, perché non c’erano abbastanzaper garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica a tempo pieno, mentre i colleghi in servizio avevano già bruciato nei primi dieci giorni tutti gli straordinari possibili. Mercoledì pomeriggio, a scuole chiuse, la dirigente ha così diramato una circolare per informare i genitori che giovedì e venerdì, invece che alle 16, gli scolari sarebbero stati rimandati a casa alle 14.