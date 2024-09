Serie C 2024 2025 | ancora un ko per l’Avellino vincono Lecco e Vicenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Risultati sorprendenti nel sabato in compagnia della, dove non mancano dei punteggi inaspettati in tutti e tre i gironi della Lega Pro. Nel girone A ilvince sul campo dell’Alcione Milano per 1-2 ed è terzo in classifica alle spalle dell’irresistibile duo Padova-Renate, mentre l’Arzignano batte l’Union Clodense di misura e si porta a quattro punti in classifica. Ilsi riscatta e batte la Triestina per 2-1, pareggio per 2-2 invece tra Pergolettese e FeralpiSalò. Nel girone B, colpo esterno della Ternana che passa a Pesaro e aggancia provvisoriamente Pescara ed Entella in testa alla classifica. Il Sestri Levante ottiene la prima vittoria in campionato vincendo in casa del Legnago, mentre tra Torres e Pineto finisce 1-1. L’Arezzo, invece, espugna il campo del Pontedera in un derby tutto toscano e adesso si porta a -1 dalla vetta con nove punti.