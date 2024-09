Serie B Maran | Non firmo per un pari con la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Oggi alle ore 15, all’Arena Garibaldi, si giocherà il big-match della sesta giornata diB tra il Pisae il Brescia, che insegue con due punti di distanza. Una sfida di grande fascino che, però, negli ultimi giorni di vigilia si è gradatamente complicata per le Rondinelle. Dopo alcuni giorni di allenamento a ranghi completi, infatti, si sono fermati Galazzi e Cistana, mentre Olzer e Borrelli hanno dovuto fare i conti con un attacco febbrile. Buon per misterche Bisoli, dopo qualche noia muscolare, si è ripreso e dovrebbe essere regolarmente al suo posto in un duello che si sta trasformando sempre più in una partita a scacchi. Entrambi gli allenatori, che nel match odierno indossano i panni degli ex di turno, sono alle prese con più di un’assenza e non intendono offrire il minimo vantaggio al quotato avversario.