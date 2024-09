Santangelo incontra i Sindaci sulle modalità di spesa dei Fondi FSC

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) L'Aquila - L’assessore regionale con delega ai Beni, Attività culturali e di Spettacolo – Roberto– ha riunito stamattina, 18 settembre, presso la Sala Ipogea nel Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, idei comuni beneficiari dei progetti in ambito culturale inseriti nell’accordo di coesione 2021/2027 e la soprintendenza per i Beni Culturali L’Aquila Teramo, per avviare e dare attuazione agli interventi e procedere poi alla sottoscrizione delle concessioni. Con la Delibera CIPESS 15/2024 sono stati inseriti trenta interventi attinenti i Beni culturali per un totale di risorse FSC pari a 55.927.975, 51 euro.