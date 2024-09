Romandini viceallenatore dei rossoblù A Roma con tanta grinta per fare punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Al Riano Athletic Center, la Civitanovese proverà a riscattarsi per regalare ai tifosi i primi trenel torneo. L’avversario delle 15 di domani è ilCity, squadra che ha chiuso al quinto posto in classifica la passata stagione e che anche quest’anno sembra aver allestito un organico all’altezza della situazione. I capitolini ereditano il pareggio sul campo del Teramo (1-1), ma all’esordio erano stati sconfitti dal Sora (2-3), dunque anche in questo caso si è alla ricerca della prima vittoria in campionato. "Le insidie maggiori di questa partita – spiega ilDanieleche ha studiato ilCity - sono rappresentate da giocatori come Hernandez e Taraschi, ma anche a centrocampo gli arancioblù vantano forza ed esperienza con i vari Marchi, Gelonese e Barberini, quindi i due difensori strutturati, Alari e Scognamiglio".