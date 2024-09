Roma inganno crudele | finge una tragedia e deruba 2 fratelli disabili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Prati e Ladispoli hanno arrestato un 19enne italiano perché gravemente indiziato del reato di truffa aggravata ai danni di duediversamente abili. In particolare, nei giorni scorsi, uno dei due ha ricevuto una telefonata prima da un presunto maresciallo dei carabinieri e, poco dopo, da un avvocato. Entrambi, nel corso della chiamata, hanno riferito allo stesso che, a seguito di indagini, avevano accertato che un suo parente si era reso responsabile di un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta una donna incinta, che avrebbe probabilmente abortito. Per tale motivo l’uomo era stato invitato a risarcire economicamente la donna per il danno subito, evitando così la denuncia per il parente coinvolto nel sinistro.