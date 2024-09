Ripartono le assemblee cittadine Ecco ’Grottammare partecipativa’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Il progettoriparte la prossima settimana, con una nuova stagione di incontro e dialogo con i cittadini. Si inizierà lunedì prossimo nel centro sociale Ischia I (via Domenico Bruni). La prima assemblea è dedicata ai residenti dei quartieri Ischia I e Ischia II, Montese Bellosguardo Sgariglia. I successivi appuntamenti sono fissati a lunedì 7 e mercoledì 9 ottobre; si terranno, rispettivamente, nella sala consiliare del palazzo municipale, per i quartieri zone del centro ad est della ss16, Paese alto e Monti e nel Bocciodromo comunale di via San Carlo per la zona Valtesino. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 21.15.