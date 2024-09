Renzi festeggia 5 anni di Italia Viva | Non chiedo scusa alla base del Pd guardiamo al futuro E attacca Conte | Non può dare patenti di sinistra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) “Nessuna abiura del passato. NonPd. Non mi pento degli 80 euro e del Jobs Act”. Matteocosì il quinto compleanno dial teatro Franco Parenti di Milano. In prima fila ci sono i dirigenti rimasti nel partito. Da Maria Elena Boschi a Teresa Bellanova. Da Ivan Scalfarotto a Gennaro Migliore. “è nata dentro il centro. Poi è nata l’idea Terzo polo – ricordanel suo discorso di sessanta minuti tra passato e-. Il nostro posizionamento non era distante o equidistante ma sera far valere dentro il centrole ragioni del riformismo. Non eravamo contro il Pd, ma contro Salvini. L’Idea che Iv abbia cambiato linea politica nel momento in cui si prefigge di essere l’ala progressista nel centroè falsa. Questo era il punto di partenza”.