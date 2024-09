Perquisita casa di Maria Rosaria Boccia | sequestrato il cellulare trovati anche gli occhiali smart

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Nessun post in queste ore per l’influencered è facilmente intuibile: la procura della Repubblica di Roma ha infatti delegato ai carabinieri del nucleo investigativo la perquisizione dell’abitazione a Pompei dell’imprenditrice e influencer, indagata dai pm romani dopo l’esposto presentato dall’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Nell’esposto, al vaglio della sostituta procuratrice Giulia Guccione, vengono ipotizzati alcuni reati, tra cui violazione della privacy, lesioni, violenza privata e il furto della fede nuziale in oro dell’ex ministro alla Cultura. Nell’abitazione dii carabinieri hannoun telefonoe un pc.