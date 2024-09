Perché ha lasciato dopo 14 anni Tale e Quale Show applausi dopo l’annuncio di Carlo Conti su Loretta Goggi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2024), via alle esibizioni. Venerdì 20 settembre 2024, dagli studi Rai intitolati a Fabrizio Frizzi,ha inaugurato la nuova edizione delloche per otto puntate divertirà ed emozionerà il pubblico con le performance dei concorrenti in gara. La lista delle imitazioni è uscita poco prima del debutto in pista. Nel dettaglio Roberto Ciufoli ha imitato Angelo Branduardi, Justine Mattera Geri Halliwell (e qui è arrivata la telefonata di Maria De Filippi in diretta come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate poco sotto), Massimo Bagnato ha imitato Fred Bongusto, Verdiana Zangaro Arisa, Kelly Joyce è Beyoncé, Simonecchiarico Mungo Jerry con “In the Summertime”. Leggi anche: “Devo dire una cosa”., Maria De Filippi telefona in diretta.