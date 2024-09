Orrore a Venezia 26enne difende una donna da una rapina | straniero tira fuori il coltello e lo uccide Brugnaro | senza parole

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Unucciso a coltellate e l’amico che era con lui ferito a una gamba: succede tutto anel giro di una notte di paura e violenza, in una serata come tante che per due ragazzi, intorno alle 23 di ieri, stava per concludersi in Corso del Popolo a Mestre () dove i giovani, con tutta probabilità perre un’amica da unatentata da uno40enne, sono stati brutalmente aggrediti e feriti. La lite diventa colluttazione. La situazione degenera e finisce nel sangue, perché l’uomo disturbato nella sua azione criminale sfodera un: e per ilGiacomo Gobbato, ferito in strada e portato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Mestre, non c’è niente da fare e muore poco dopo il ricovero.