Nuova strage d’Israele a Gaza bombe su una scuola | 21 morti anche 14 bambini e 6 donne Idf | Ucciso un ufficiale di Hamas

(Di sabato 21 settembre 2024) Mentre continuano gli attacchi in Libano contro Hezbollah e il timore di una guerra allargata porta l’attenzione internazionale sul confine Nord, non si ferma la pressionesulla Striscia di. Nella mattinata di sabato, l’esercito di Tel Aviv ha compiuto un’altrabombardando laal-Zeitoun, nella parte orientale diCity. Per il momento, secondo quanto riporta al-Jazeera, si contano 21, tra cui 13, seie un neonato di tre mesi, con almeno 30 persone rimaste ferite e due ancora disperse. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno dichiarato che l’operazione ha portato all’uccisione dell’dell’intelligence diMuhammad Mansour.