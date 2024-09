MotoGp Bagnaia conquista la pole a Misano | la sua Ducati davanti a Martin e Bastianini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Laposition diè di Pecco. Il pilota dellapartiràa tutti nel Gran Premio dell’Emilia Romagna della. Sul circuito Marco Simoncelli, il campione del mondo in carica ha girato in 1’30?031 precedendo lo spagnolo JorgesuPramac di 214 centesimi ed Eneasull’altraufficiale di poco più di mezzo secondo.partirà quindi con i favori del pronostico nel gran premio romagnolo provando a prendersi la vittoria, nella sua gara numero 100 nella classe regina. Nel pomeriggio di sabato è in programma la Sprint race alle ore 15. Mentre domenica la gara, per evitare la concomitanza con la Formula 1, scatterà alle ore 13. Il calendario, gli orari e dove vedere il Gran Premio d’Emilia Romagna L'articolola: la suaproviene da Il Fatto Quotidiano.