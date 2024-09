MotoGp a Misano Bagnaia vince la Sprint e conquista la pole

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 21 settembre 2024) AGI - Francescosu Ducatiuna straordinariaposition e trionfa nellaRace del Gran Premio d'Emilia Romagna. Sul tracciato Marco Simoncelli di, il campione del mondo in carica si lascia alle spalle il grande rivale Jorge Martin (Ducati Pramac), giunto secondo al traguardo dopo l'attacco in partenza ai danni dell'azzurro. Pecco cosi' accorcia ancora in classifica sullo spagnolo, portandosi ora a soli 4 punti dalla vetta. Terzo posto in gara per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, quarto Marc Marquez su Ducati Gresini. Martin parte molto bene e si prende subito la prima posizione, mettendosi alle spalle il rivaleinizialmente attaccato anche da Binder. Lo spagnolo tenta di prendere il largo ma l'azzurro non glielo permette e, giro dopo giro, gli rosicchia qualche metro trascinandosi dietro il compagno di squadra Bastianini.